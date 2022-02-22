中国网络主播平荣偷逃税被追缴并罚款6200万人民币

网名为“驴嫂平荣”的中国网络主播平荣涉嫌偷逃税款，被广州税务部门追缴税款及罚款6200万元（人民币，下同，约1319万新元）。

据中国国家税务总局网站消息，广东省广州市税务部门是通过税收大数据分析发现平荣涉嫌偷逃税款，并对其进行深入的税务检查。

检查发现，平荣在2019年至2020年期间，通过隐匿直播带货佣金收入偷逃个人所得税1926.05万元，未依法申报其他生产经营收入少缴有关税款1450.72万元。

税务部门称，平荣在税务检查过程中积极配合检查并主动补缴税款，广州市税务局稽查局依据相关法律法规规定，对平荣追缴税款、加收滞纳金并处0.6倍罚款，共计6200.3万元，并已向平荣送达税务行政处理处罚决定书。

广州市税务局有关负责人称，税务部门将持续加强对税收大数据的分析运用，有针对性地完善网络直播行业税收监管措施，严厉打击涉税违法行为。

中国“直播一姐”、知名网络主播薇娅去年底因偷逃税款与少缴税款，被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元，是中国自去年加强文娱领域从业人员税收管理以来，关联金额最大的一次处罚。

中新社“国是直通车”官方微博当时发文评论说，这是响亮的警钟声，敲打着每一名网络主播，让他们意识到“切莫尝试在税收体系中玩‘躲猫猫’”。

文章也说，税收的重要功能之一就是调节收入分配，高收入者纳税多，低收入者纳税少，这有助于在二次分配环节缩小收入分配差距，促进社会公平。