陆慷任中国驻印尼大使

据中国驻印尼大使馆官网显示，中国外交部新闻司原司长、原发言人陆慷已出任中国驻印尼大使。

陆慷在大使致辞中表示，中国和印尼都致力于为国家谋发展、为人民谋幸福，双方志同道合，互利合作前景广阔。他和使馆的同事们愿同印尼各界朋友一道，落实好两国元首共识，深化发展战略对接，推进各领域务实合作，扩大人文交流，积极推动中印尼命运共同体建设。中国驻印尼使馆也将一如既往地为在印尼中国公民做好服务。

中国外交部官网去年12月显示，外交部国际司司长杨涛已经接替陆慷出任北美大洋洲司（美大司）司长一职。

公开简历显示，现年54岁的陆慷出生于江苏南京。作为资深外交官，他曾在外交部国际司、军控司、美大司、新闻司四个业务司，以及中国驻联合国代表团、驻爱尔兰使馆、亚太经合组织、驻美大使馆工作，外交履历丰富。

2015年4月17日，陆慷首次以新闻司司长、发言人的身份公开亮相，成为外交部第29任新闻发言人。

2019年7月，陆慷调任北美大洋洲司司长，2021年12月卸任，直至此次履新。

原任中国驻印尼大使的肖千，已于今年1月赴任驻澳大利亚大使。肖千出生于1964年11月，曾任中国驻匈牙利大使，外交部朝鲜半岛事务副代表、亚洲事务大使，外交部亚洲司司长等职。