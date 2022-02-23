微信个人收款码下月起可继续使用

微信支付发布公告称，3月1日之后，个人收款码可以继续使用。

据澎湃新闻报道，中国支付清算协会昨天（22日）发布关于优化条码支付服务的公告，宣布现行“个人收款码”不关闭、不停用，同时新设“个人经营收款码”，服务不减、体验不变，并可享受更高效的交易对账等服务。

微信支付当天也发布公告称，2022年3月1日之后，个人收款码可以继续使用。

微信支付公告称，结合用户收款情况，将陆续通过微信收款助手消息通知等方式发出邀请，在用户自愿情况下提供个人经营收款码。个人收款码可与个人经营收款码并行使用，互不影响。

微信支付的个人经营收款码可以享受更多支付功能。公告显示，申请个人经营收款码的用户，可免费领取物料码牌，还能享受经营账本、经营分析等更多权益和服务。

另外，用户如果希望申请，“收款小账本”首页会逐步向用户开放申请入口，申请完成后可享受同等待遇。同时，用户原有个人收款码不停用、不关闭、功能不变。

中国人民银行于去年10月13日发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，对收单机构和清算结构提出一系列管理要求，“扫码支付”也被纳入监管。当时的通知称，微信、支付宝等个人收款码自今年3月1日起将不能用于经营性服务。