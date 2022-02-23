中信银行原行长孙德顺被控敛财近10亿人民币

山东济南中院2月22日一审公开开庭审理了中信银行原行长孙德顺案，后者被控敛财9.795亿余元（人民币，下同，2.08亿新元）。

据微信公号“长安街知事”报道，孙德顺认为收现金太低端，而是利用特有的金融手段和产品去掩盖，被中央纪委国家监委视为“金融领域腐败问题特别严重、性质特别恶劣、数额特别巨大的典型”。

孙德顺出生于1958年11月，曾在中国人民银行、中国工商银行、交通银行等单位工作，2011年10月出任中信银行党委副书记，相继担任副行长、常务副行长，2016年7月任行长。

2020年3月，61岁的孙德顺被开除党籍。中央纪委国家监委通报称，其为金融领域腐败问题特别严重、性质特别恶劣、数额特别巨大的典型。他被指严重违背党中央关于金融服务实体经济的决策部署，限制、压降制造业贷款；违反中央八项规定精神，违规向贷款客户借用房产，由他人支付应由其本人承担的费用等。

通告还写道：孙德顺贪欲极度膨胀，把贷款审批权力作为谋取个人利益的筹码，与不法商人勾肩搭背，大搞权钱交易，在贷款授信、审批等方面利用职务上的便利为他人谋利，并非法收受巨额财物。

2022年1月，中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的反腐专题纪录片《零容忍》第四集播出，详细披露了孙德顺贪腐案的细节。

该片称，孙德顺有一个特点，不收现金，他认为收现金太低端了，太简单粗暴了。他利益兑现的方式非常专业化，做了层层的掩盖，就是设了很多的防火墙，绕了很多圈，利用特有的金融手段和产品去掩盖。

此人在银行业工作40多年，是中国金融界唯一一名从银行网点最基层的柜面出纳员做起，一步步成长为国有银行总行行长的干部。他自认为业务能力高超，试图通过精心设计来掩盖权钱交易，即利用信贷审批权谋私。

在2月22日的庭审中，济南市人民检察院起诉指控：2003年至2019年，孙德顺利用担任中国工商银行北京市分行副行长，交通银行北京市分行行长，中信银行副行长、行长等职务上的便利，在贷款审批、获得授信额度等事项上为相关单位提供帮助，非法收受财物共计折合人民币9.795亿余元。

孙德顺进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。最后法庭宣布休庭，择期宣判。

