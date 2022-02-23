新东方上半财年转亏逾9亿美元

中国教培机构新东方周二公布半年报显示，停止K-9学科类培训服务（义务教育阶段学科类校外培训服务）对总营收构成重大不利影响，截至2021年11月30日止六个月净亏损9.08亿美元（12.21亿新元），上年同期净利1.79亿美元。

据路透社报道，新东方刊登在港交所的2022财年上半年度报告显示，报告期内营收约19.7亿美元，去年同期为18.74亿美元；公司每股亏损0.52美元，上年同期为盈利0.14美元。

公告称，除停止K-9学科类培训服务的影响外，公司终止多个学习中心租赁协议、实行裁员计划，相关支出也令报告期内成本和费用增加。

公告并称：“公司已经并将会继续把其重点资源转向与K-9学科类培训服务无关的教育产品及服务，例如备考课程、成人语言培训课程及教材。”

新东方称，将利用在过去积累的经营经验、品牌知名度和教育资源，探索其他商机；管理层会继续竭尽全力调整公司营运及开拓新的增长动力。

公司并称，将继续寻求中国多个省、直辖市政府当局的指导，并跟从其政策指示以及任何相关实施细则、法规及措施。若有进一步的指示和要求，将配合和调整其业务营运。

新东方一个月前发布预亏，预计截至2021年11月30日止六个月录得8至9亿美元亏损净额，称此预期亏损主要乃由于业务终止对报告期间的总营收产生重大不利影响，及由此所产生的大量额外成本。

新东方港股周二收跌约4.5%，报11.1港元，过去一年该股跌幅超过九成；其美股上周五跌约3.2%，周二盘前则一度跌逾8%。

中国去年7月底发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，即“双减”，连续出台重拳整治校外培训机构，从课程治理到培训机构背后的资本整治不一，各地亦纷纷跟进。

中国教育部办公厅此前印发通知，对加强教育App管理，推动与“双减”政策衔接提出明确要求，称在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前，暂停中小学线上学科类培训App的备案工作；已备案的相关教育App暂时从平台下线。

另外两家教培巨头也蒙受亏损。据界面新闻报道，截至2021年11月30日，好未来2022财年三季度营收10.209亿美元，同比下降8.8%；净亏损9940万美元，亏损同比扩大127.98%。前三季度净亏超10亿美元。

截至2021年9月30日，高途2021年三季度营收11.15亿元，同比下降43.3%；净亏损10.45亿元，亏损同比扩大12%。