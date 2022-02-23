江苏出台推迟退休政策 时间最短不少于一年

江苏省人社厅发布相关文件，创新规定了推迟退休政策，明确经本人申请、用人单位同意，报人社部门备案，参保人员可推迟退休，推迟退休的时间最短不少于一年。

根据澎湃新闻报道，《江苏省企业职工基本养老保险实施办法》（以下称《办法》）还细化了参保缴费、转移接续、退休审批、待遇领取等配套政策。《办法》将于3月1日起正式施行。

值得注意的是，此次《办法》中的推迟退休政策，并非强制性的延迟退休。江苏省的“推迟退休”政策可以用“本人申请、单位同意、人社备案、推迟退休、至少一年”来概括。

根据《办法》，劳动者本人提出申请，用人单位也同意报批人社部备案后，参保人可以继续工作，推迟退休。推迟退休的时间，一般最短不少于一年。这是在国家规定的法定退休年龄这一前置条件下，对退休政策作出的创新规定，强调本人申请、用人单位同意，可以推迟退休。

中国此前公布“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，按照“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则，逐步延迟法定退休年龄。

人社部中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚曾指出，小步调整简单理解就是延迟退休改革不会“一步到位”，而是采取渐进式改革，用较小的幅度逐步实施到位，每年延迟几个月或每几个月延迟1个月，节奏总体平缓。也就是说，政策实施后，退休年龄线会往后慢慢推。

金维刚强调，延迟退休不会搞“一刀切”，不是规定每个人必须达到延迟后的法定退休年龄才能退休，而是要体现一定的弹性，增加个人自主选择提前退休的空间。这是延迟退休改革最大、最重要的特征。

近日发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》也提出，尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。实施渐进式延迟法定退休年龄。

