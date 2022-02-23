高金素梅表态不参选高雄市长

国民党备战年底九合一大选，有传言无党籍立委高金素梅可能征战高雄市长之役。高金素梅昨天(22日)宣布，“我信守对族人同胞的承诺”，从未与任何政党人士讨论转战可能性，不会去选高雄市长，也不会去选任何县市长。

高金素梅在个人面簿写道，近期各种有关自己将转战其他位置的讯息仍在流传，这让她不得不再次公开说明，“我信守对族人同胞的承诺！我一直是‘原住民族立法委员’我从未与任何政党人士讨论转战可能性！我不知道转战讯息从何而来！”

高金素梅说，身为原住民族，她始终以无党籍身份从政，从政的理念就是为人民服务。其族人同胞投票给她，她的职责就是为族人同胞服务。她感谢很多朋友的关心鼓励，但转战之说，她表示“心如止水”。

谈到未来的期许，她说，期待原住民族有更多“无党参政”、期待有更多年轻世代“在野参政”、期待民主制衡，“我不会去选高雄市长！我不会去选任何县市长！”

据东森新闻台报道，先前相当支持高金素梅参战高雄市长的高雄市议员邱于轩对此扼腕表示，尊重委员的决定，但身为高雄市民和高雄民代，真的有很大的声音希望委员挑战高雄。她并强调，会努力向委员看齐，民主制衡的路上会努力坚持下去的。

高金素梅的贴文截至今天上午8时许获得2.1万名网民点赞，不少网民涌入其面簿留言，有网民称赞她的选择“明智”，并表示“真心佩服”。