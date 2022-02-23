中国24岁以下未婚青少年人流数占总数逾40%

中国自2017年以来，中国人工流产人数逐年增加，而且每年24岁以下未婚青少年人工流产数占中国人工流产总数的40%以上，其中近20%有反复人工流产经历。

据《人民政协报》报道，中国计划生育协会发布了2022年工作要点，其中提出，要重点解决青少年、育龄人群及其他特定人群生殖健康的突出问题，开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产，提高群众生殖健康水平。

中国中医科学院广安门医院妇科主任医师赵瑞华受访时说：“为什么要开展未婚人群流产干预？主要是因为近年来中国人工流产数量居高不下，且这一问题成为影响群众生殖健康的主要问题之一。”

中国国家卫健委编写发布的《中国卫生健康统计年鉴（2020年）》数据，自2017年以来，中国人工流产人数逐年增加，2019年中国人工流产人数达976.2万例，较2018年增加了2.2万例，同比增长0.23%。另一篇由《中国实用妇科与产科杂志》2021年刊发的文章中也指出，近5年来，中国每年人工流产的总数一直徘徊在950万例左右。

也有专家指出，中国每年实际人工流产数量约在1300万例，这也是一个被媒体广泛报道的数字。实际数量明显多于统计数量的原因，是统计并没有覆盖私立医院和地下诊所。多项有关调查还显示，人工流产的女性中，年轻、未婚、未育占比不断升高，多次重复流产和年龄在20岁以内的高危人工流产占比显著增加。每年24岁以下未婚青少年人工流产数占中国人工流产总数的40%以上，其中近20%有反复人工流产经历。

赵瑞华说：“让人揪心且可惜的是，我们在临床诊疗以及专门调研的过程中，都发现青少年对人工流产危害性的认识远远不足。特别是现在，无痛人流、药物流产的应用已经极为普遍，甚至有些宣传把无痛人工流产描述为‘如同睡一觉一般简单’，很多青少年因此忽视了人工流产对身体的伤害。实际上，即便人工流产感觉不到疼痛，但伤害依然存在，且这种伤害跟流产的方式是不是无痛无关。”

“不想生，生不出，生不好”，成为中国群众生殖健康问题面临的三大现状。

与庞大的人工流产数量相对应的是中国的人口出生数量。在2021年，这一数据仅为1062万，创下了1978年以来的历史新低。这也意味着，中国的人工流产数量与新生人口数量几近持平。

赵瑞华说：“所以，我们不得不关注群众的生殖健康，不得不推进生殖健康促进行动。具体来说，目前中国群众的生殖健康存在‘生育意愿低’‘生不出’以及‘出生缺陷率升高’三大问题，这需要有针对性地解决。”

赵瑞华建议，设立人工流产国家监管和服务的技术门槛。

赵瑞华说：“目前，在大城市已经普遍设立了这样的门槛，但是在一些欠发达地区，从事人工流产的地下诊所并不鲜见。这样的诊所，医疗技术条件可能不达标，如果进行人工流产手术，可能给孩子们带来很多后遗症。而提高国家监管和服务的技术门槛，就能够对青少年的身心和生殖健康增加一层保护。这样多措并举，才能形成保障青少年生殖健康的合力。”