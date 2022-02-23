安徽淮南出现“万元房”

曾以煤电化工产业闻名中国，上世纪70至80年代被认为是“大城市”的安徽淮南，如今竟出现了大批如黑龙江鹤岗一般的“万元房”。

据第一财经报道，在贝壳找房平台上，目前淮南市总价位于“1万至10万”区间的房子有50余套，总价十几万的房子更是多达数百套，最便宜的一套房子仅需4.5万元（人民币，下同，9564.97新元），建筑面积为54平方米，单价834元/平方米。

而在安居客平台上，安徽淮南总价低于10万的房子多达110余套，单价最低仅有572元/平方米，总价3.6万元，建筑面积63平方米。还有一套总价仅需3万元的一室一厅，建筑面积48平方米，单价625元/平方米。

记者注意到，绝大多数“万元房”集中在上述中介所说三个区里面的老旧住宅小区，如孔集北村、上游社区、白云新村、蓝天小区等。

中介经纪人张权介绍：“淮南因为有矿场，几十年前矿上就建了不少职工小区，成本比较低，楼龄老，所以现在这种低价其实是正常的，一直都很低，而且最近三年来还一直在跌，但这不是淮南主流的房价。市区大部分的房子价格在4000至8000元/平方米。”

根据中国房价行情网，安徽淮南市截至2021年年末的平均房价为6114元/平方米，这似乎是一个中部四线城市的正常房价水平。

不过，淮南这一均价排到了安徽16个地级市的最末一名，且大幅落后于第二名亳州（6753元/平方米），省会合肥的均价已经达到22869元/平方米。尽管淮南到合肥乘高铁只需半小时，合肥房价已经是淮南的三倍多。

目前淮南市在售新建楼盘的价格在5000至9000元/平方米之间，市中心新房基本上60万-100万总价即可拿下。最贵的二手房为寿县的一别墅小区，挂牌单价达到19000元/平方米，总价三百多万。

与鹤岗的命运极度相似，淮南的兴衰也与煤炭息息相关。淮南的煤炭资源开采历史，甚至比鹤岗更长，早在明清时期，淮南的上窑山、舜耕山已经有民窑、官窑开发地表露头煤。

淮南有相当多的‘80后’父母是矿上的职工，那时候在矿上的工资是其他单位的三四倍，上世纪80年代对于那一代人来说是真正的黄金时代。

但是近十多年淮南的发展却明显进入了慢车道，同时人口大量流失。2014年，淮南成为安徽16个地级市中唯一一个GDP负增长的城市，从此失去了高速发展时期的辉煌。2021年全年，淮南GDP排名安徽第12位，倒数第五。

根据2021年发布的第七次人口普查数据，淮南常住人口为303万人，相比十年前的“六普”人口数下降了9%。

2012年时淮南的煤炭产能超过9000万吨，到了2015年变成8000万吨，至2020年仅剩下5700万吨，从中可以看到淮南去产能的节奏与力度。