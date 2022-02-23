女网民举报中交一公局集团原总经济师违纪违法 集团：成立专项核查组

针对有女子通过社交媒体实名举报中交一公局集团项目原总经济师王兴利，中交一公局集团昨晚发布的情况说明，称一公局集团党委于去年12月31日给予王兴利留党察看一年处分、政务撤职处理。王兴利今年1月10日已从一公局集团辞职。一公局集团昨天已成立专项核查组，进一步全面核查。

根据“交通发布”官方微博的情况说明，集团纪委去年11月22日收到举报反映公司所属项目原总经济师王兴利相关问题线索。一公局集团党委、纪委高度重视，及时派出核查组进行核实。经立案审查，作出上述处分决定。

中交集团昨天向一公局集团移交关于王兴利涉嫌违纪违法的新线索。当日，一公局集团成立专项核查组，进一步全面核查。

情况说明最后称，一公局集团一直高度重视党风廉政建设和反腐败工作，如发现新的违纪违法问题，将依纪依法严肃处理，绝不姑息。后续处理情况，集团将及时公布，欢迎广大网友进行监督。

一名叫“婉婉”的网民此前在微博实名举报王兴利引发关注。她手持身份证指出，王兴利存在利用职务之便，在工程项目承揽等方面为他人谋取利益，为自己谋利，收受贿赂；瞒报安全生产责任事故；吃穿住用度全是高档，资金来路不明；违反中央八项规定精神，公车私用等行为。

此外，该女子还举报王兴利生活腐化堕落，大搞权色交易，与多名女子有过不正当交易；出入娱乐场所，爱好低级趣味；隐瞒已婚事实，骗取她的信任，哄骗她与王兴利同居生活一年多，致使多次流产。

该女子还称，跟王兴利在一起期间，王兴利多次精神上对她进行摧残，言语辱骂，导致其得了极重度抑郁等。

