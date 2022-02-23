杨国福麻辣烫向港交所提交上市申请

港交所一份文件显示，上海杨国福企业管理(集团)股份有限公司(以下简称“杨国福”)昨晚（22日）提交了上市申请书，或成为“麻辣烫第一股”。

根据中新经纬报道，这份文件显示，该公司的历史可以追溯至2003年，当时创始人杨国福及其配偶朱冬波于哈尔滨市开设第一家以“杨记麻辣烫”品牌命名的自营麻辣烫餐厅。

2007年，“杨国福”商标获注册并作为所有加盟餐厅的品牌名称。经过数年于华北及华中地区的发展，2015年11月，杨国福、朱冬波及他们的儿子杨兴宇于上海共同成立该公司。去年12月，该公司改组为股份有限公司。截至最后实际可行日期，杨国福已发行股本为103125000股每股面值为人民币1.00元的股份。

杨国福在文件中披露，公司主要通过餐厅运营业务分部获得收入，其中加盟餐厅业务线为主要收入来源。加盟餐厅业务线的收入主要来自收取的加盟费和系统维护费以及向加盟商销售货品。自去年以来，公司开始运营零售业务分部。

杨国福还表示，去年9月30日后，由于暴发冠病变种(包括德尔塔和奥密克戎变种)，中国多个城市进一步收紧疫情相关限制。此外，杨国福位于河南省的餐厅继续受去年7月特大洪灾造成的负面经济影响。鉴于上述因素以及整体餐厅发展和优化策略，杨国福进一步调整有关地区的加盟餐厅布局。截至最后实际可行日期，杨国福的餐厅总数为5578家，包括于中国的四家自营餐厅、5554家加盟餐厅和20家海外加盟餐厅。

杨国福还披露，2019年至2020年以及2021年前9个月，杨国福分别实现期内利润1.81亿元(人民币，下同，约3800万新元)、1.69亿元、2.02亿元。2019年至2020年的经营活动所用现金净额分别为2.4亿元、2.6亿元；截至去年9月30日前9个月，经营活动所用现金净额为2.0亿元。

负债方面，杨国福的负债总额在2019年至2020年以及去年前9个月，分别是4.04亿元、4.60亿元、4.69亿元；资产净值分别为3.60亿元、5.28亿元、7.10亿元。

