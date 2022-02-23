针对乌克兰局势 蔡英文要求强化台海军事整备

针对乌克兰局势的变化，台湾总统蔡英文要求持续强化台海军事动态因应整备。

据联合新闻网报道，蔡英文及行政院长苏贞昌今（23日）早听取国安会“乌克兰情势因应小组”及相关部会简报。

针对乌克兰最新情势发展，蔡英文提出四项指示如下：

第一、谴责俄罗斯对乌克兰主权的侵害，呼吁各方和平理性解决争端：台湾政府谴责俄罗斯对乌克兰主权的侵害，导致俄乌边界紧张情势升高；并呼吁各方仍应持续透过和平方式，理性解决争端，共同努力维系区域局势和平稳定。作为国际社会一员，台湾愿意参与各项有助于和平解决争端的努力。

第二、持续强化对台海军事动态因应整备，确保安全：目前台海周边及印太区域军事动态皆在国安及军方单位掌握之中。但国安及军方各单位务必提升对台海周边军事动态之各项监侦及预警作为，并持续强化相关整备，即时有力因应各种状态，确保台湾的安全。

第三、全面提升应对认知作战，稳定社会民心士气：台湾与乌克兰局势在地缘战略、地理环境及国际供应链重要性有本质上不同，但面对境外势力意图操作乌克兰情势，影响台湾社会民心士气，政府各单位务必加强防范境外势力及在地协力者所发动之认知作战，并强化错假讯息之澄清，以稳定台湾社会内部情势。

第四、持续因应各项经济变数，维持物资、物价及股汇市稳定：因应乌克兰情势对能源、粮食、物价及股汇市等短中长期影响，行政部门务必持续关注全球经贸变数，评估及加强整体因应规划，维持重要物资、物价以及金融市场稳定，务必将可能的影响降到最低。

今早会议与会者还包括台总统府秘书长李大维、国安会议秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮、国防部长邱国正、陆委会主委邱太三、行政院政务委员邓振中、国安局局长陈明通、国安会议咨询委员傅栋成及陈俊麟等。

乌克兰局势急转直下，俄罗斯总统普京昨天（22日）凌晨突然宣布，承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克为两个独立国家，并与两地的分离主义分子签署友好合作互助条约，派遣俄军进驻执行“维和”任务。

马英九政府时期的陆委会前副主委、现任文化大学社科院院长赵建民昨天提醒民进党政府，“抗中不可能保台，只会像乌克兰一样”，处理两岸关系不能只顾踩油门往前冲，一边刺激大陆，一边拆掉所有警报器，要人们别以乌克兰类比台湾来影响民心。

