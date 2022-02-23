中共中央一号文件：稳住农业基本盘做好“三农”

中共中央一号文件22日发布，要求牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。

据新华社报道，文件全文共有八个部分，分别是“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”、“强化现代农业基础支撑”、“坚决守住不发生规模性返贫底线”、“聚焦产业促进乡村发展”、“扎实稳妥推进乡村建设”、“突出实效改进乡村治理”、“加大政策保障和体制机制创新力度”、“坚持和加强党对‘三农’（农业、农村和农民）工作的全面领导”。

文件指出，当前，全球冠病疫情仍在蔓延，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，中国经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。中共中央认为，从容应对百年变局和世纪疫情，推动经济社会平稳健康发展，必须着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

文件提出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。

中央农村工作领导小组办公室有关负责人回应指，要坚持稳字当头、稳中求进，扎实有序推进重点工作，以超常超强的力度和更强的执行力，不折不扣完成好今年“三农”各项工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。