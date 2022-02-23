学者：房地产宏观政策仍需加快放松

中国社科院金融所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明撰文说，可以适当放松之前收得太紧的房地产宏观调控。

据第一财经报道，张明在23日发表的文章中指出，当前中国经济的主要问题是短期下行压力很大，经济增长内生动力较弱。若干迹象表明，当前经济增长率显著低于潜在经济增速，需要中国政府通过扩张性财政货币政策，以及适当放松宏观审慎监管政策加以支持，以尽快消除负向产出缺口。

从三驾马车来看，目前消费与投资增长动力较弱，而过去两年表现极为出色的净出口难以继续亮丽表现。

他指出，在三大投资中，截至目前，基建投资与房地产投资增速都很低迷，前者与对地方政府债务的整治有关，后者与新一轮房地产行业调控强化有关。除非有关政策发生较大转向，否则这两类投资很难显著抬头。‘

而且，今年的真实就业压力不容低估。毕业大学生人数超过千万，而近年来都在通过学校与毕业生签订临时性就业保障合同来缓解压力，大学生毕业的真实情况要严峻得多。此外，因疫情返乡的农民工回城工作也面临各种掣肘性因素。

他写道，房地产企业大规模违约的压力尚未根本性消除，目前市场仍有部分知名房地产开发商可能出现违约的传闻。中小城市投融资平台违约的压力将会明显上升。实体企业违约带来的商业银行资产负债表风险不容低估，尤其是大量城商行与农商行。

张明建议，在房地产调控方面，的确可以适当放松之前收得太紧的宏观调控。但结合中国房地产市场未来必然显著分化的事实，不应该大力鼓励三四线居民贷款买房，也不应该鼓励三四线开发商大规模开发新楼盘，否则未来一旦经济复苏，又会带来新一轮房地产行业风险。

