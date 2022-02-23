中国妇女报：拐卖妇女是全球性问题 要整治“买方市场”

中国官媒《中国妇女报》昨天发表署名文章称，拐卖妇女是全球性问题。在任何现代法治国家，人都不应该是交易、奴役对象。拐卖妇女犯罪把女性奴役化、工具化、商品化，是笼罩在文明之上的现代奴隶制。文章呼吁，要深入实施反拐行动计划，严厉打击拐卖妇女犯罪和犯罪团伙，整治“买方市场”，及时解救被拐妇女并帮助其正常融入社会。

文章说，拐卖妇女是侵犯基本人权的全球性问题。进一步预防、打击拐卖妇女犯罪需落实男女平等基本国策，健全相关法律法规，推动各部门长期不懈努力合作，充分利用现代科技防拐打拐解救被拐妇女，为女性生存和发展创造安全社会环境。

文章引述去年联合国大会上发布的数据说，世界上70%的人口贩运被害人是女性，其中50%受到性剥削；在欧盟人口贩运中，近四分之三的被害人是女性，以性剥削为目的的被害人中92%是女性；在线贩卖人口增加到案件总数的30%至50%左右。人口贩运犯罪是世界性难题，尽管许多国家都制定了严刑峻法予以严厉打击，但人口贩运仍屡禁不止。

文章说，中国自1979年以来连续出台政策法规严厉打击拐卖妇女的犯罪行为。但应看到，跨区域拐卖妇女案件屡禁不绝，跨国拐卖、网络拐卖也并不鲜见。贯彻落实《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国反对拐卖人口行动计划（2021—2030年）》提出的反拐要求势在必行。

文章建议，从中央到地方、从城市到乡村等各层面严格贯彻落实男女平等基本国策，让性别平等深入人心，宣传严厉打击拐卖、收买妇女犯罪的法律规定和政策；进一步完善刑事立法，贯彻罪刑相适应的刑法基本原则。当前刑法对买卖双方所规定的刑罚仍存在罪刑不相适应的情况。文章认为，买方社会危害性不小于卖方，建议买方同属主要责任方。

此外，文章还建议充分运用DNA、GPS、人脸识别技术等现代科技手段增强打拐执法力度；在全国开展拐卖妇女案件清查专项行动，完善对被拐妇女的救助安置机制，打击拐卖妇女上下游全犯罪链，推动清查行动常态化；完善相应的证据规则，加强对被拐妇女的保护和发现力度以及严禁对胎儿进行非医学需要的性别鉴定，保障男女性别比逐渐实现平衡，减少收买妇女为妻或者作为生育工具的非法需求。

另据南方都市报报道，新华社昨天授权发布的《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，依法严厉打击侵害农村妇女儿童人身权利的违法犯罪行为。这是时隔一年,该表述再次进入中央一号文件。

“依法严厉打击侵害农村妇女儿童人身权利的违法犯罪行为”这一表述出现在文件第六部分“突出实效改进乡村治理”、全文第28条“切实维护农村社会平安稳定”中。

报道称，2020年的文件中也曾有这一表述。当时文件称,严厉打击侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为。