台称对乌克兰情况感同身受 大陆国台办：自作多情

大陆国台办发言人马晓光今天回应“民进党将台湾与乌克兰相提并论”，并称对乌克兰“感同身受”时说，这完全是自作多情。

根据海外网报道，在今天举行的国台办例行新闻发布会上，有记者提问：民进党近期配合美西方舆论，将台湾与乌克兰相提并论进行炒作，声称“对乌克兰的情况感同身受”，问国台办对此有何评论。

马晓光回答说，所谓“感同身受”完全是自作多情。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政。近期民进党配合美西方舆论，借乌克兰问题恶意炒作所谓大陆“军事威胁”，包藏着他们图谋把台湾问题“国际化”和在岛内煽动“反中抗中”民粹的祸心，完全是为了一党私利的政治操弄。

马晓光说，需要指出的是，当前台海形势紧张的根源，是民进党和“台独”势力勾连外部势力不断进行谋“独”挑衅，“我们为捍卫国家主权和领土完整所采取的一切必要行动，针对的是‘台独’分裂活动和外部势力干涉，目的是从根本上维护两岸同胞切身利益和中华民族整体利益。”

台湾驻奥地利代表张小月上周六（19日）投书奥地利报纸，指台湾对乌克兰处境感同身受，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。

张小月说，现在才2月，已经可以看到今年的主要冲突点，一边是俄罗斯进逼乌克兰，另一边是中国大陆将枪口对准台湾，北京正观察西方反应，计划进攻台湾。

张小月强调，台湾也忧心这场冲突的发展，不只因为可以与台湾情势相对照，更重要的是台湾关心乌克兰人民；对自由、民主和人权的渴望举世皆然，台湾因此能感同身受乌克兰面临的威胁。