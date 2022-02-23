港预算案拨475亿港元支援抗疫 发放1万港元消费券

香港财政司司长陈茂波今天（23日）在宣布财政预算案时说，将会预留675亿元（港元，下同，约115亿新元）支援抗疫，其中200亿元预留用作未来各项不同防疫抗疫需要，其余475亿元将用来购买快速包、疫苗及兴建防疫等设施等。

综合香港01新闻和《明报》报道，陈茂波介绍，在新财政年度增加拨款的项目包括向食卫局拨220亿元以加大检测力度、采购快速测试剂同相关配套服务，以及向医管局提供额外支援；向卫生署增拨60亿元增购疫苗，为市民注射加强剂；向各有关部门增拨合共70亿元买防疫抗疫物资。

此外，拨款还包括向食环署分两年共增5亿加强环境卫生服务，特别是疫情增加的街道清洁同埋垃圾收集服务，加大力度防止鼠患，以及公众街市的卫生；向防疫抗疫基金再注资120亿元，兴建各类防疫抗疫相关设施；额外预留200亿元以备未来其他各项不同防疫抗疫需要。

陈茂波表示，过去政府投放了大量资源抗击疫情，包括在竹篙湾及其他合适地方兴建隔离设施、在亚洲博览馆兴建临时医院、推行疫苗接种计划、提供检测服务、增加药物及医疗装备供应等，涉及款项超过240亿元。

另外，陈茂波还宣布推出新一轮电子消费券计划，透过合适的储值支付工具向每名合资格的18岁或以上香港永久居民及新到港的人，分期发放总额1万元的电子消费券，预计措施可惠及约660万人。

陈茂波称，透过去年推出的消费券计划所收集的登记资料，在4月先向超过630万名已成功登记的市民发放5000元消费券，余额会跟新符合资格者的消费券一起在年中分批发放。

对于香港去年的整体经济情况，陈茂波说，香港整体经济去年显著复苏，增长6.4%，扭转了之前连续两年的跌势。经季节性调整的失业率由去年年初7.2%的高位，大幅回落至最新(去年11月至今年1月)的3.9%。

他说，去年主要经济体的需求大幅反弹，亚洲地区的生产和贸易活动畅旺，香港的整体货物出口维持强劲，全年合计实质大幅上升19%，较2018年的高位超出10.9%。由于区内贸易往来持续活跃，香港的运输服务输出回升，金融服务输出亦进一步增长，令整体服务输出全年录得1.1%的轻微增长，但因访港旅游业近乎停顿而仍远低于经济衰退前的水平。

陈茂波说，虽然环球经济进一步复苏将支持香港今年的出口表现，但近月本地第五波疫情急剧恶化，各种限制措施进一步收紧，市面人流骤减，消费和经济气氛受到严重打击，香港经济和市民生活均承受极大压力。为了成功抗击疫情，政府将大力加强各项检测及抗疫工作，短期内经济活动难免要继续面对沉重压力，其中以消费相关的行业为甚，失业和就业不足的状况亦会转差，第一季的经济表现不容乐观。

他还说，成功抗疫是保障经济和民生的关键。凭借国家的坚实支持及全力帮助，特区政府和全社会都必须齐心抗疫，尽速战胜疫情。只要最近一波疫情能逐步受控，往后继续维持“动态清零”，消费和投资需求料会重拾动力。疫情稳定也将为与大陆恢复有序“通关”创造条件，从而为经济注入更大的动力。考虑到内外最新形势，以及财政措施的提振作用，预测香港经济在今年下半年会有较好表现，全年实质增长介乎2%至3.5%。