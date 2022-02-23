中国官媒：江苏通报迈出第一步 期待刮骨疗毒扫除拐卖问题

江苏省调查组就丰县“生育八孩女子”事件今天上午发布了最新通报，中国官媒新华社旗下期刊《半月谈》发文称，上述通报迈出了解决问题的第一步，而全社会关注的目光，并不仅限于“丰县生育八孩女子”事件，更大的期待是，各级政府以此为契机，以刮骨疗毒的勇气，一扫残留在朗朗乾坤下的“古老的罪恶”——拐卖人口，尤其是拐卖妇女儿童。

《半月谈》通过官方公号发出的评论文章说，一段时间以来，江苏“丰县生育八孩女子”事件引起社会高度关注和广泛热议，这一事件已经从一起极端个案，发酵成一起全社会关注的公共舆情事件，进而引发整个社会的沉重反思。



文章指出，虽然，拐卖妇女犯罪行为的发生多数都是在上世纪的少数贫困地区，在脱贫攻坚胜利后的今天，许多人将之视为一段被遗忘的历史，但必须看到，这样的历史并不久远，伤疤远未消除，受害者家庭的创痛还未治愈。对相关地方基层来说，解决这样时间跨度长、牵扯范围广、处理难度大的问题，可以说是“烫手山芋”，但面对民心所望，必须迎难而上。

文章强调，中央对于此类问题的态度始终是鲜明的，那就是对那些历史遗留却仍然危害现实的问题，必须一查到底。下决心刮骨疗毒，才能从根子上消除拐卖妇女问题的现实之痛。拐卖人口本是一种严重的犯罪行为，在个别重灾区却成了司空见惯的“风气”，相当数量的涉事者甚至认为是迫不得已的“办法”。在一些地方，拐卖人口现象可能发生在不少人身边，除去违法犯罪的人贩子、买家，还有不少麻木不仁包括“同情”的知情者睁只眼闭只眼，甚至充当“帮凶”。

文章说，如果不彻底斩断这条罪恶的产业链，如果容忍“不买媳妇这个村子就会消失”的功利性逻辑存在，如果不在全社会筑起牢不可破的法治防线和高度一致的道德底线，真正让拐卖人口的恶行无处遁迹潜形，就难以彻底铲除这一“古老的罪恶”的生存土壤，就会让全社会的安全感幸福感大打折扣。对各级地方尤其是基层来说，到了该痛下狠手的时候。正如一些基层干部所言，在已全面建成小康社会的今天，我们基本具备了解决这一问题的能力、条件。

文章说，面对刺眼的历史欠账，要以“丰县生育八孩女子”事件为起点，在全国范围内深层次全方位治理拐卖人口问题，同时推进立法、严格执法，回应社会提高量刑标准、买卖同罪的呼声。完善集预防、打击、救助、安置、康复于一体的反拐工作长效机制，加强使用大数据、人工智能等科技手段，彻底铲除“买方市场”，在全社会形成反拐、打拐、举报的共识，让拐卖妇女儿童在中国大地任何一个角落都成为过街老鼠、人人喊打。对一些“重灾区”而言，以人民群众的急苦愁盼为出发点，善用历史的眼光剖析根源、拿准措施，以刮骨疗毒的勇气和决心把问题解决在当下，分类施策，妥善处置，是考验地方政府治理能力的一块试金石。

文章最后引述网民所说，推动问题解决才是“丰县生育八孩女子”事件的时代意义。要让“丰县生育八孩女子”知道，董某民遮蔽不住她的天空。正迈向共同富裕的中国，不会让一个人掉队，更不会让一个人无名无姓。

“丰县生育八孩女子”相关视频上月底在网上曝光后引发各方关注，丰县和徐州相继发布四份通报，但相关细节仍被质疑。江苏省委省政府今天发布最新调查通报，认定杨某侠即小花梅，并称网传结婚证照片中的女子与杨某侠属同一人，而杨某侠与李莹不是同一人。通报指出，责令徐州市委和市政府作出深刻检讨，对丰县县委书记、县长等17名相关干部和工作人员作出撤职、免职等处分。