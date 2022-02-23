海底捞被标普列入评级负面观察名单

信用评级机构标普国际周三宣布，将中国连锁火锅龙头海底捞的长期主体信用评级“BBB”及其未到期的优先无抵押债券的长期债项评级“BBB”列入负面信用观察名单，原因是标普认为海底捞能否在2022年将财务杠杆降至1.5倍以下存在越来越大的不确定性。

据路透社报道，标普写道，在人力和原材料成本居高不下的背景下，盈利波动加剧可能导致海底捞的财务杠杆（调整后债务对EBITDA的比率）持续高于1.5倍，触发评级下调的临界值。

标普称：“如果海底捞在改善现有门店的盈利能力方面面临困难，特别是翻台率和客流量指标，进而预示该公司2022年的杠杆水平仍将高于1.5倍，且表明业务增长和现金流生产水平不及我们预期，那么我们可能下调其评级。”

标普还称，计划在海底捞公布2021年财报之后对信用观察作出决议；2021年的财报应也有助于对其2022年的走向做出一些判断。

2026年1月4日到期的五年期海底捞美元债（票面利率2.15%）今年以来持续下跌，到期收益率目前已攀升至约6%。该笔美元债规模为6亿美元（8.07亿新元）。

海底捞周一发布盈利预警称，预计2021年录得净亏损约38亿人民币（8.07亿新元）至45亿元人民币，上年同期盈利3.1亿元。