港府料香港18个月后加入RCEP

香港工业贸易署称，特区政府今年1月中已申请加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），约在18个月后加入。

据网媒香港01前天报道，香港再出发大联盟与六大商会前天（21日）合办“RCEP对香港的启示”线上研讨会，香港工业贸易署署长卢世雄发言时说，加入RCEP后，港商可受惠于减免关税、取消贸易壁垒等措施，相信能从而推动再工业化及改善港商的成本效益和竞争力。

RCEP今年1月生效，是全球规模最大的自由贸易协定，目前共15个成员国，协定生效18个月后将开放予其他地区加入，港府今年1月中已正式提交加入申请。

卢世雄说，目前香港与RCEP成员国的贸易总额超过9600亿美元（1万2912亿新元）。他认为，加入RCEP可助香港的货物、服务及投资在更优惠的条件下进入境外市场，开拓更广阔的经贸空间，而香港转口贸易等优越条件也可促进成员国之间的贸易，达到协同效应。

他并称，港商可受惠于RCEP的关税减免、加快通关程序、开放市场准入、取消贸易壁垒等措施。整体好处是助香港推动再工业化；扩展自由贸易协定网络至日本及韩国；及港商可灵活采用15个成员国原产材料，提高成本效益和竞争力。

贸发局副总裁刘会平说，目前RCEP承诺会向成员国开放服务业供应及投资，认为香港将担当各成员国之间的中间人角色，促进多边贸易。此外，香港拥有多项专业服务领域人才，包括法律、科研、及会计等，可以促成RCEP区内项目，补足其他国家在相关领域的不足。

香港大学经济学教授邓希炜预计，未来五至十年RCEP的贸易增益高达420亿美元，无加入RCEP的地区或国家可能共损失250亿美元。他提及，若香港不申请加入RCEP，估计将损失33亿美元，但当局已经作出有关申请，因此相信负面贸易不会出现。