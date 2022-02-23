制裁上路 俄罗斯贸易往来转向中国

前美国贸易官员认为，美国对俄罗斯新的制裁措施可能促使俄罗斯试图加深与北京的非美元计价的贸易关系，以规避这些限制。

据路透社报道，如果莫斯科将乌克兰冲突升级，美国准备对俄罗斯实施更广泛的制裁，拒绝俄罗斯主要金融机构和公司进入美元交易以及全球贸易、能源出口市场和融资市场。

但美国及其盟国以前从未试图将俄罗斯1.5万亿美元的经济体从全球商业中剔除，而且目前尚不清楚西方一致的制裁能对俄国造成多大的压力。

世界银行和联合国贸易数据显示，自2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚后实施较轻的制裁以来，中国已成为其最大的出口目的地。

前美国贸易谈判代表、具有中俄经验的世界银行官员布罗德曼（Harry Broadman）说，新的制裁措施可能促使俄罗斯试图加深与北京的非美元计价的贸易关系，以规避这些限制。他认为，“制裁的问题，特别是涉及俄罗斯的石油生产商，将是系统中的漏洞。中国可能会说，‘我们将在公开市场上购油，如果是俄罗斯石油，就这样吧。’”

白宫表示，根据拜登周一签署的行政命令，俄罗斯金融服务业的任何机构都将是受到进一步制裁的目标，并指出俄罗斯80%以上的日常外汇交易和一半的贸易是以美元进行。

拜登周二宣布了首批制裁措施，以惩罚俄罗斯向乌东两个分离地区派遣军队，他表示将“采取强有力措施，确保制裁锁定俄罗斯经济，而不是损害我们的经济。”

俄罗斯是世界上石油、天然气、铜、铝、钯和其他重要大宗商品的主要出口国之一。周二，油价创下2014年以来的新高。世界银行数据显示，2020年俄罗斯占全球贸易的比重为1.9%，低于2013年的2.8%。其2020年GDP在全球排名第11位，位于巴西和韩国之间。

俄罗斯的出口目的地也发生了变化。十年前，由于石油贸易，荷兰曾是俄罗斯最大的出口目的国，但这一地位已被中国取代。德国和英国从俄罗斯的进口基本保持稳定，而白俄罗斯的进口则有所增加。

中国仍然是俄罗斯最大的进口产品供应国，手机、电脑、电信设备、玩具、纺织品、服装和电子零部件都是主要进口产品。自2014年以来，中国在俄罗斯进口中所占份额有所上升，而来自德国的进口份额则显著下降。乌克兰对中国的出口在过去十年中明显下降，而白俄罗斯的出口几乎没有变化。

据世界银行数据，乌克兰2020年对俄罗斯的最大出口是氧化铝、铁路设备、煤炭、钢铁和铀。

自2010年以来，中国是唯一对俄出口大幅增长的最大贸易伙伴。2014年克里米亚被吞并后，俄罗斯从其他主要供应国的进口出现下降或持平。

