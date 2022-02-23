中国启动主要养老基金全国统筹

中国朝着全国性的养老金体系又迈出了一步，启动了主要养老基金的全国“统筹”，以帮助人口老龄化地区继续发放养老金。

据彭博社报道，中国财政部副部长余蔚平周二在新闻发布会上宣布，企业职工基本养老保险全国统筹，资金在全国范围内互济余缺，这项工作已于今年1月1日正式实施。

中国中央政府一直在慢慢努力对各省的养老金计划进行全国统筹，将较富裕地区的资金用于支持困难地区基本养老金的按时足额发放。中国2018年建立了企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，由中央政府对部分资金进行调剂以弥补缺口，新政策旨在进一步推进这一目标。

中国人力资源和社会保障部官员亓涛周二在新闻发布会上说：“基金中央调剂制度，适度均衡了省际之间养老保险基金负担，迈出了全国统筹的第一步。”

他介绍，2018至2021年，中央调剂制度共跨省调剂资金6000多亿元人民币（1275.66亿新元）。全国统筹制度将“在制度上解决基金的结构性矛盾问题，困难地区的养老金发放更有保障。”

中国人口正在迅速老龄化，出生率下降，老年人在中国14亿人口中所占比例越来越高。截至去年底，65岁及以上人口约为劳动年龄人口的20％，几乎是20年前的两倍。

根据中国社科院2018年发布的一份报告，中国东北三省以及甘肃和青海等西北偏远贫困地区的养老金支付压力最大。

