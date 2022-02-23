中国教育部：坚持普职分流非常必要

中国教育部称，中等职业教育和普通高中教育协调发展，既可以满足不同禀赋和潜能学生的学习需要，又能够提供多样化的成长成才空间和通道，坚持普职分流非常必要。

综合中国教育部官网与中新社报道，中国教育部今天（23日）召开新闻发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况，针对有关建议取消中考后的“普职分流”话题，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季回应称，高中阶段教育多样化发展是世界各国的基本做法和共同趋势，也是中国“十四五”时期高中阶段教育的发展目标。中等职业教育是高中阶段教育的重要组成部分，肩负着推动高中阶段教育多样化发展的重任。

他说，中等职业教育和普通高中教育协调发展，既可以满足不同禀赋和潜能学生的学习需要，又能够提供多样化的成长成才空间和通道。同时，发展中等职业教育在扩大就业、推动区域经济发展、改善民生方面作出了积极贡献，所以坚持普职分流是非常必要的。

陈子季并称：“但是我们也看到，随着经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，人民对高质量、普及化的高中阶段教育的需求也在不断提升。”

他还说，教育部将积极推动各地根据区域经济社会发展程度、本地产业发展需要、健全现代职教体系建设等因素，一方面，根据各地经济社会发展状况和应用型人才发展多样化需求，合理规划中职学校和普通高中的招生规模。另一方面，最根本的是把中职教育自身办好，提升自身的质量，在普职融通上下功夫。