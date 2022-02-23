中国称对乌克兰问题立场无变化 继续以自己方式劝和促谈

中国外交部发言人华春莹今天在回答有关乌克兰问题的提问时说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，没有变化，中方的有关表态符合中方一贯坚持的推动对话协商解决地区热点问题的立场。中方将继续以自己的方式劝和促谈，欢迎并且鼓励一切致力于推动外交解决的努力。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上提问称，有美国媒体认为，中方现在在乌克兰问题上的表态立场同中方一贯奉行的尊重国家主权和领土完整原则相矛盾。中国是否同意这种看法？

华春莹表示，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，没有变化。中方始终秉持客观公正，站在和平正义的一边，按照事情本身的是非曲直决定自身的立场，主张各国都要通过《联合国宪章》的宗旨和原则和平地解决国际争端。

华春莹说，个别人指责中方有关乌克兰问题的立场违背了尊重国家主权和领土完整的原则，这要么是别有用心，要么就是故意歪曲或者误解。凡事都要讲道理，凡事也都有因果关系。

她说，乌克兰问题有其复杂的历史经纬，局势演变至今是各种因素共同作用的结果。要想正确客观地认识并寻求理性和平的解决方案，有必要了解乌克兰问题的来龙去脉，在平等和相互尊重的基础上，妥善解决彼此合理的安全关切。一些国家应该想一想，在美方违背同俄罗斯协议，五次将北约东扩到俄罗斯的家门口，并且部署大量先进进攻性战略武器的时候，他们有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？

华春莹表示，在当前形势下，和平解决乌克兰问题的大门并没有完全关上。希望有关当事方保持冷静和理性，致力于根据《联合国宪章》原则，通过谈判和平解决有关问题，中方将继续以自己的方式劝和促谈，欢迎并且鼓励一切致力于推动外交解决的努力。

此外，针对有记者问“中方为解决乌克兰问题发挥了什么样的作用”，华春莹表示，在地区热点问题上，中方一向致力于劝和促谈，为推动和平解决地区热点问题发挥中国建设性的作用。

华春莹指出，现在关键的问题是，作为当前乌克兰局势紧张的始作俑者，美方在这场危机中扮演了什么样的角色？发挥了什么作用？如果有人一边火上浇油，一边指责别人救火不力，那么这种行为是不负责任的，也是不道德的。

华春莹说，在乌克兰问题上，美方近段时间以来不断向乌克兰输送武器，推高紧张，制造恐慌，甚至渲染战争。而中方始终在呼吁各方尊重和重视彼此的合理安全关切，努力通过谈判协商解决问题，共同维护地区的和平稳定。

华春莹还介绍说，中国国家主席习近平上周三（16日）同法国总统马克龙通电话的时候，强调有关各方应该坚持政治解决的大方向，充分利用包括诺曼底机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。近日中国国务委员兼外长王毅通过视频出席慕尼黑安全会议中国专场时也强调，各方应该切实负起责任，为和平而努力，而不是一味推高紧张，制造恐慌，甚至渲染战争。

乌克兰局势升温，俄罗斯总统普京昨天（22日）签署法令承认乌克兰两地区独立，挥军进驻乌东地区，欧美随即宣布对俄制裁。

中国外交部发言人汪文斌在昨天的例行记者会上就乌克兰形势做出回应时说，乌克兰问题有着复杂的历史经纬和现实因素，中国在乌克兰的立场是一贯的、明确的，没有发生变化。