国民党副主席连胜文：我被内斗的经验很丰富

针对国民党主席朱立伦形容国民党是“内斗党”，国民党副主席连胜文今天（23日）称，自己被内斗的经验很丰富，不过那已经是过去的事。

据《自由时报》报道，连胜文今天受访时说，虽然现在还是有一些人三不五时就会因为个人利益或想法伤害国民党，但他能确信，现在的党中央已经不会对于自己的同志有不适当的作法。

他强调，往事已矣，来者可追，从现在开始，国民党中央党部不会再有这样的作法。

国民党主席朱立伦前天（21日）在一个党内活动上笑称，国民党应该改名“内斗党”，并指现在想2024年总统选举的人士都是党内败类。

至于朱立伦称现在谈2024选举的人就是败类，记者询问目前党内有意问鼎2024总统的人是中广董事长赵少康，朱立伦谈话是否意有所指？连胜文回应说，他个人不觉得这是朱立伦与赵少康之间的争锋相对，而且朱的谈话是针对所有人，国民党内对2024有想法的人，也不只有赵少康。

连胜文说，朱立伦应该是警惕所有对2024有想法的人，应该先赢得2022选举这一关，再来想2024。

有关部分国民党中央委员日前召开记者会，质疑党内选风，被解读是在逼宫朱立伦，连胜文说，他在内部会议已经与朱立伦针对端正选风问题讨论过很多次，“我不晓得自己算不算是逼宫？”

他强调，对于党的改革，大家愿意站出来，他高兴都来不及了，因为这是国民党复兴的契机。