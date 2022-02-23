中国南方迎最强湿冷天气 广东一头牛被冻死

最近，中国南方多地迎来“魔法攻击”，包括广东省在内的南方多省市气温呈现断崖式下降。网络上流传的一段视频显示，广东茂名市一养牛人由于将牛栓在门外过夜，直接导致老牛被活活冻死。视频中，一头老牛趴在地上一动不动，旁边的牛犊在其身边徘徊。

据每日经济新闻报道，有网友调侃：牛也万万没想到，广东能这么冷。

中国中央气象台此前发布暴雪蓝色预警称，预计至今日20时，湖南东部、江西中北部、安徽南部、浙江中西部等地的部分地区有大雪，其中，江西西部和东北部、安徽南部、浙江中西部等地的山区有暴雪。上述地区新增积雪深度3至8厘米，局部地区可能超过10厘米。

突如其来的极寒天气，令中国天气官微都不禁直呼“湿冷攻击威力太大了”，而南方的电动车车主们更是深深感受到了被寒冷支配的恐惧。

事实上，气候条件已成为影响中国国内新能源车消费者购车的重要因素之一。公开数据显示，2022年1月，广东、浙江和江苏的新能源车销量位居全国前三位，三省单月销量合计超111万辆，而黑龙江、吉林、内蒙古的新能源车合计销量平均仅为3.3万辆，双方差距超过30倍。

在相对寒冷的北方地区，电动车车主们为了尽可能延长续航里程也只能各出“奇招”。有的电动出租车师傅为省电，放一床厚毛绒被让乘客披着御寒；有的北方车主不开暖气，手动给挡风玻璃去霜。

有南方网友表示：“在群里看见北方车友说他们那里零下十几度，电动车续航基本打6折，要是再开空调，续航300公里的车只能走100公里，充电也很慢，北方用电车确实难受。”

如今，突如其来的极寒天气也让南方电动车车主们感受到了被寒冷支配的恐惧。有南方车主在社交平台上表示：“在昨日那个寒冷的南方雨夜，在1%电量和充电提醒中提心吊胆地回到了家。这是电动车主最后的倔强。”

此前，《每日经济新闻》记者曾对近50位新能源车主进行问卷调查，结果显示，非冬季环境下，57.45%的车主表示实际续航里程可达到标称续航里程的80%以上，但冬季只有8.51%的车主表示可以达到这一使用情况。而74.47%的新能源车主表示车辆冬季续航里程为标称续航里程的50%~80%，还有17%的车主表示实际续航里程甚至不足标称续航的一半。

此外，新能源车主对车企的宣传和标定续航里程也持保留意见。在对车主们的问卷调查中，有关“您是否相信厂家对于新能源车辆续航里程的宣传和标定”这一问题，车主们的平均得分为3.09，意味着他们更多将厂家的标定续航作为参考，但并不完全相信。

北汽新能源公司总经理代康伟认为，电动车冬季续航下降与动力电池的充放电原理密切相关。电池在充电时正极的Li离子和电解液中的Li离子向负极聚集，得到电子，被还原成Li镶嵌在负极的碳素材料中。放电时镶嵌在负极碳素材料中的Li失去电子，进入电解液，电解液内的Li离子向正极移动。

另有相关资料显示，在-30℃的工况环境下，锂离子电池将损失约9至10倍的功率，这也是造成电动车在冬季续航里程“缩水”的主要原因。

代康伟说：“温度低的时候，电池里的电解液会变得更加黏稠，锂离子迁移的速率、材料本身的导电性都会进一步变差，使得电池活性降低，从而影响电池性能和容量挥发，对外就表现为动力电池可用容量的衰减。”