被撤职的丰县县委书记：作为地方主官很愧疚

江苏省委省政府今天（23日）发布丰县八孩母亲案最新调查通报，对丰县县委书记、县长等17人作出撤职、免职等处分。被撤职的丰县县委书记娄海接受中国官媒新华社采访时说，作为地方主官，他感到很愧疚。

新华社在这篇调查报道中称，记者在丰县开展调查，采访多位当事人、基层干部以及公安、纪委办案人员，追问事件真相。报道质问，从1998年现身丰县欢口镇董集村到2022年1月事件曝光，“历经24年，小花梅的悲剧为何没有被及时发现、制止？”

报道称，在欢口镇先后任镇长、镇党委书记的徐善修受访时反思工作作风不实，称“之前没听到过此事”，任职五年没去过一次董集村，只有一次在村边地头“站过”。据纪委调查，镇长邵红振虽然到过董集村，但“只进村未入户”。

报道还说，记者走访群众、民警、纪委等了解到，县、镇、村三级多人在事件中失职失责，存在“结婚登记”造假、“计生管理”失控和特殊群体排查“空转”等问题。

丰县县委书记娄海、县长郑春伟受访时均表示之前不知晓“八孩女子”事件。娄海说，“作为地方主官我感到很愧疚。这种愧疚将伴随我的下半生。”

徐州市纪委书记李文飙说，“只要有一个环节负责，‘八孩女子’的问题就可能得到制止和纠正。”

江苏省委省政府调查组今天早前通报，经纪检监察机关审查调查，责令徐州市委和市政府作出深刻检讨，对17名有关党员、干部和公职人员失职渎职行为作出处理。

其中，县委书记娄海因在精神障碍患者救治救助、计划生育管理等工作中失职失责，被撤销党内职务、政务撤职；县委副书记、县长郑春伟受到党内严重警告处分，被免去党内职务，责令辞去县长职务。

徐州市妇联党组成员、副主席高伟，欢口镇党委书记徐善修，欢口镇党委副书记、镇长邵红振等三人被纪检监察机关采取留置措施。

报道称，江苏省、徐州市、丰县三级党委和政府认真检讨反思，在基层组织建设、妇女儿童权益保障、特殊群体救助关爱等方面存在不少问题和短板，江苏省近期统一部署，开展侵害妇女儿童、精神障碍患者、残疾人等群体权益问题专项排查整治。

丰县县委和县政府在反思中称，“对农村特殊群体缺乏保护和关爱的现象见惯不怪、麻木不仁”“人民立场不稳不牢，以人民为中心的发展思想时时讲、处处讲，但在‘最后一米’悬了空、走了样”。

