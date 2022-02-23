王维峰任徐州丰县县委书记

徐州丰县县委书记娄海被撤职后，微信公众号“无线徐州”今天（23日）发消息指，江苏省委决定，王维峰任丰县县委书记。

公开资料显示，王维峰1965年生，江苏新沂人，省委党校研究生学历，高级讲师，1985年7月参加工作，现任徐州市人民政府副市长、市政府党组成员。

王维峰在徐州市工作多年，曾任徐州经贸学校副校长、市政府副秘书长兼市政府新闻发言人、徐州鼓楼区委书记、区人大常委会主任等职。

江苏省委省政府今天发布丰县八孩母亲案最新调查通报，对丰县县委书记、县长等17人作出撤职、免职等处分。被撤职的丰县县委书记娄海接受中国官媒新华社采访时说，作为地方主官，他感到很愧疚。

新华社在这篇调查报道中称，记者在丰县开展调查，采访多位当事人、基层干部以及公安、纪委办案人员，追问事件真相。报道质问，从1998年现身丰县欢口镇董集村到2022年1月事件曝光，“历经24年，小花梅的悲剧为何没有被及时发现、制止？”

报道称，在欢口镇先后任镇长、镇党委书记的徐善修受访时反思工作作风不实，称“之前没听到过此事”，任职五年没去过一次董集村，只有一次在村边地头“站过”。据纪委调查，镇长邵红振虽然到过董集村，但“只进村未入户”。

