美国指中俄尝试创造“极度不自由”新世界秩序

美国指控中国和俄罗斯尝试共同创造一个“极度不自由”（profoundly illiberal）的新世界秩序，而莫斯科对乌克兰采取的行动只是其中一部分。

根据美国国务院于官网刊登的发布会文字实录，美国国务院发言人普赖斯于当地时间周三（23日）在例行新闻发布会上说，每一个负责任的国家，包括中国，都有义务敦促俄罗斯总统普京在乌克兰问题上作出让步，但目前中俄关系的发展方向令人担忧。

他说，“你将不得不问中国，是否利用其对俄罗斯的影响力来达成两国创造新世界秩序的目的。我们查阅过两国发表的联合声明，可以从中得出自己的结论。”

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京本月4日举行实体峰会，宣示两国深化战略协作的一致立场，双方在会后发表的联合声明中，就反对北约东扩、台湾问题、警惕美国“印太战略”的问题上做出一致表态，并反对在亚太地区建立封闭的集团组织和对抗阵营。

普莱斯称，美国认为中国和俄罗斯想共同创造一个新的世界秩序，但这是一个“极度不自由”的新秩序，在许多方面具有“破坏性”（destructive），而非“正面性”（additive），也与过去70多年里建立的秩序形成鲜明对比。

他质疑，中国长期以来一再强调主权问题不容侵犯的立场，却不利用其对俄罗斯的强大影响力，敦促普京在乌克兰问题上作出让步，缓和乌克兰局势。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也于本月20日发出类似的警告称，中俄正进行前所未有的合作，尝试重新定义战后国际秩序，破坏民主、多边主义和人权，他呼吁各国须对此保持警惕。

乌克兰战云密布，在俄罗斯力挺顿涅茨克和卢甘斯克脱离乌克兰，并派遣军队进入乌克兰上述两个分离地区后，乌克兰国家安全与国防委员会周三（23日）提交实施全国紧急状态的草案，同日获国会通过，从当地时间周四（24日）零时起实施，为期30天，并可能延长多30天。

美国、欧盟、日本、澳大利亚相继宣布对俄罗斯采取制裁行动，中国则对此表示反对。中国外交部发言人华春莹昨天说，制裁不是解决问题的根本有效途径，并呼吁通过对话协商解决问题。