美国司法部将结束中国行动计划

美国司法部将在当地时间周三（2月23日）结束专注于打击中国间谍活动和知识产权盗窃行为的中国行动计划（China Initiative）。

据路透社报道，批评这项计划的人士指在2018年前总统特朗普执政期间展开的中国行动计划相当于进行种族定性（racial profiling），并在科学研究领域制造恐惧文化。

美国国家安全部助理检察长奥尔森（Matt Olsen）认为，此举显示美国认识到他们对中国的关注范围过于有限。

中国行动计划的调查项目包括大规模调查在美国大学工作的教授，在向美国提出联邦拨款资助申请，或是访问来自与军方有关的院校的中国学者会面时，是否向美国披露与中国之间的财务联系。此举受到民权组织和部分美国国会议员的密切关注。

至少20名学术研究人员在中国行动计划下面控，包括哈佛大学教授利伯(Charles Lieber)。美国陪审团去年12月裁定，利伯在参与中国“千人计划”问题上撒谎的罪名成立。

不过，另有多起案件因证据等存在问题被撤销，包括针对麻省理工学院教授陈刚的案件。

奥尔森指出，司法部下来展开类似针对学者的刑事案件前，将依据更高的标准并实施更严格的监督工作，但在处理涉及研究人员的案件时，司法部不会排除任何做法，也不会撤销针对教授且有待处理的案件。