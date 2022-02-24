“洪门宴”主角洪为民据报缺席中国全国两会

中国全国“两会”（全国人大、政协年会）将于下个月在北京召开，消息透露，早前引发香港政坛风波的“洪门宴”主角、港区人大代表洪为民将缺席今年两会。

据网媒“香港01”报道，港区人大代表、全国政协委员今天（24日）启程前往深圳，隔离一周后赴北京开会。不过，香港第五波疫情仍未见缓，今年许多港区人大代表和政协委员以不同理由请假。据消息透露，洪为民也已口头通知港区人大代表团团长马逢国，缺席今年两会。

有政界人士称，“洪门宴”引发政坛风波，原民政事务局局长徐英伟因此失去官职，洪为民在结束检疫后也表现低调，缺席两会“避风头”是意料之中。

报道称，36名港区人大代表中，预计只有20多人会出席今年两会，可能是最多人缺席的一年。其中全国政协常委唐英年的司机及办公室秘书染疫，唐英年曾与他们接触，已请假缺席两会。另外，多名立法会议员也请假缺席，包括身兼全国政协委员的立法会主席梁君彦、民建联主席李慧琼，及建筑、测量、都市规划及园境界议员谢伟铨等。

中国全国政协副主席、香港前行政长官董建华办公室早前也透露，董建华目前在家休养，预计下月不会赴北京出席两会。

多名出席两会的港区人大、政协委员昨天已到专用检测站，进行核酸检测，今天分批前往深圳酒店隔离一星期，至3月3日并飞往北京出席两会。

中国全国政协十三届五次会议将于3月4日召开，而十三届全国人大五次会议将于3月5日召开。