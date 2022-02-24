台民进党九合一初选禁挂参选人与蔡赖苏合照

为维持台湾民进党的九合一地方选举初选公平性，民进党中常会昨天（23日）要求所有初选参选人的文宣，皆不得使用正副总统、行政院长苏贞昌等九人的照片或影音，意味着不能使用与任何一人的合照，也不能透过任何方式宣称他们支持特定人选，经检举将受处置，但该条款并不溯及既往。

据台湾联合新闻网和中广报道，中常会通过决议，强调由上述九人组成的“2022年选对会”对于投入党内初选的党员抱持相同鼓励的态度，希望党员遵从初选规定，进行君子之争、努力争取人民的支持、壮大民进党的基础。在此原则下，选对会不会针对特定初选参选人表态支持，以维护民进党初选之公平性。

2022年选对会由党主席、总统蔡英文担任召集人，其他成员包含副总统赖清德、苏贞昌、民进党立院党团总召柯建铭、桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈、交通部前部长林佳龙、新境界智库副董事长洪耀福、民进党秘书长林锡耀。

民进党籍屏东县长参选人钟佳滨早前贴出一封赖清德亲笔支持信，引发其他参选人质疑，赖清德身为选对会成员，是否有球员兼裁判之嫌。

蔡英文也在民进党中常会呼吁党员记得2008年党内恶性竞争的惨痛经验，不要再发生；现在民进党的社会支持面很不错，要展现包容态度，如果回到2008年那种状况，“我就是一个失败的党主席”。

蔡英文也说，保护台湾是民进党的价值，但保护台湾价值，不能被利用在竞争手段；她了解在民进党内部竞争，希望可以挑出支持党价值的人，但党员们也要谨守对于支持者的责任。

不过，中常会的这项“禁大咖合体”决议并不溯及既往，已挂上看板也无须撤下，民进党屏东县长参选人庄瑞雄和蔡英文、钟佳滨和赖清德的合体照可保留。