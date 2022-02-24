港府订紧急情况规例 为中央援港抗疫提供法律框架

香港特区政府今天（24日）援引《紧急情况规例条例》，订立《紧急情况（豁免法定规定）（2019年冠状病毒病）规例》，为港府推行中国中央政府支援的防疫抗疫措施提供法律框架，新条例今天生效。

据香港政府新闻网消息，港府称，香港目前疫情形势十分危急，冠病确诊病例未来将持续以几何级数上升，已超出港府疫情防控能力范围；香港的医疗系统、人力资源、抗疫设备及物资等，很快将不足以应付每天庞大的新增确诊个案，属于《紧急情况规例条例》下紧急及危害公众安全的情况。

因应目前的公共卫生紧急情况，特首林郑月娥同行政会议昨天通过订立有关规例，容许政府豁免某些人士或项目的相关许可、注册及申请等法定要求，以便港府能在有需要时，更灵活迅速地善用大陆的支援及资源，全速开展关键的防疫抗疫项目，以期在短时间内提升香港的疫情防控能力以控制第五波疫情。

中国大陆医务人员如果没有通过香港的考试和许可条例，不允许在香港工作。

相关规例将赋权政务司司长可为预防、抵御、阻延或以其他方式控制指明疾病的个案或传播，或治疗感染指明疾病的病人，以书面方式批予豁免，容许人士或项目无须符合成文法则的若干规定（包括牌照、权限、批准、豁免、许可证、註册、标准或规格的规定）。

港府称，有关规例将为中央政府为香港更有效迅速地提供必要紧急支援提供法律框架，港府会负起抗疫主体责任，在中央政府的支持下控制疫情。

香港昨天通报8674起冠病确诊病例，24人死亡。