向心夫妇涉洗钱案 台北地院宣判无罪

卷入中国大陆间谍疑云和洗钱案的中国创新投资行政总裁向心和妻子龚青，从2019年底在台遭限制出境至今，去年被台湾检察官宣判间谍案无罪后，台北地方法院今天（24日）宣判两人洗钱案无罪。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，台北地方检察署指控向心夫妇替中国大陆的国太投资集团“漂白”吸金的赃款，汇洗2.98亿新台币（约1400万新元）来台，并在台北信义区购买“冠德远见”豪宅10楼两户、14楼一户。

检方调查称，国太集团自2011年底至2016年透过明星代言、冠名赞助节目等方式，宣传保本、保证高额利息借款、黄金租赁等多元投资方案，在中国大陆非法吸金400多亿人民币，主嫌徐勤2016年落网后被中国大陆法院判处无期徒刑。

检方续称，经清查金流发现，钱由中国大陆国太集团汇入向心夫妇的帐户，国太在大陆犯罪，因此，向心夫妇的购屋资金是赃款。

台北地检署认为向心夫妇为使国太逃避中国大陆刑事追诉、隐匿吸金不法所得，将赃款移转至向心的两家香港公司，并在台湾购买豪宅，于是依反洗钱防治法罪起诉向心夫妇，并建请法院没收三户豪宅。

向心夫妇否认涉及洗钱犯罪。向心说，在台湾购买房产的资金，不是犯罪所得，没有掩饰、隐匿金钱来源。向心称，他看到台湾的独特价值与优势，才会决定来台养老并投资台湾。龚青也强调她和向心不是台湾的敌人，是没有选择的“被演员”。

台北地院审理期间，主要争执点在于资金来源是否为不法吸金所得，还是正常股权交易与公司资金调度。向心主张是正常公司股权交易、合法资金调度，买房也是合乎法规，没有违法。

澳大利亚媒体在2019年公布对大陆男子王立强的访问。王立强声称自己是大陆间谍，在2014年在香港被中共总参谋部下的中国创新投资公司吸收，策动媒体为韩国瑜助选，还渗透香港民主运动。在王立强的访问公布后，向心夫妇同年11月24日离开台湾前，被台湾检调约谈。向心夫妇的案件也依违反《国家安全法》，移送台北地检署查办。台湾检察官去年11月以罪嫌不足为由，决定在涉嫌国安法部分，不起诉两人。