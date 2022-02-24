腾讯承诺2030年前实现碳中和

中国腾讯控股今天（24日）称，计划在2030年前实现运营和供应链碳中和。

据“腾讯”微信公众号消息，腾讯宣布今天开始“净零行动”，并承诺不晚于2030年，实现自身运营及供应链的全面碳中和，以及100%绿色电力。

腾讯称，碳中和行动会遵循“减排和绿色电力优先、抵消为辅”的原则，从节能管理、创新节能技术、提升可再生能源利用比例、推进可再生能源采购和探索碳汇领域的新方法等多方面来实现，同时将向其消费者和企业推广低碳精神。

据路透社报道，腾讯称，统计得出2021年其自身运营和供应链的碳排放为511.1万吨，其中腾讯自身运营所产生的直接排放比如班车、柴油发电等占0.4%；腾讯自身运营的数据中心及办公楼购电、购热等产生的间接排放约占45.9%；供应链上的间接排放量约占53.7%。

腾讯首席执行官马化腾在一份声明中称，作为全球技术领导者，帮助世界实现碳中和是腾讯的责任，也是“科技向善”愿景的重要组成部分。

中国去年宣布在2060年左右实现碳中和的目标，在这一目标下，许多科技公司被要求制定自己的路线图以实现 "净零"。同行的科技巨头阿里巴巴在去年12月表明，将在2030年前实现其业务碳中和，同时削减其供应链和运输网络的排放量。

环保组织绿色和平（Greenpeace）去年将腾讯列为在采购可再生能源和减少排放方面表现最好的中国云服务提供商，华为排名第二、百度排名第三、阿里巴巴排名第四。