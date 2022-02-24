在基辅中国留学生：至少听到三次爆炸声

乌克兰局势突变，一名在乌克兰留学的中国留学生称在乌克兰首都基辅至少听到三次爆炸声，许多市民也忙着购买生活物资。

据极目新闻报道，这名中国留学生称，他于当地时间23日深夜从朋友圈看到了有人提前囤货的消息，便赶紧去附近的商圈购买生活物资。

随后，他于24日凌晨5时先后听到两声巨响，当时没有太在意，直到第三声巨响传来，他的窗户震动，他才确认这是爆炸声。此时，他的同学群里也从各地拍到了爆炸声、直升机轰鸣的画面。

这名留学生说，同学们彼此都很镇定，学校也未通知停课，大家都在忙着囤积物资、互相提醒注意安全。他也称，从基辅飞往北京的机票极少，非常难抢，上一次他看到的票价已涨至两万元人民币（4278新元）。

与此同时，在乌克兰第二大城市哈尔科夫，当地居民发布的影片显示，哈尔科夫连续传来爆炸声，当地人都在往外跑，互联网已中断。

俄罗斯总统普京在当地时间今早（24日）决定授权军方展开针对乌克兰东部顿巴斯地区的特别行动，乌克兰各地的军事设施都遭到火箭炮的袭击。乌克兰外长库列巴称，普京对乌克兰发动了一场侵略性的全面战争。

综合路透社、英国广播公司和美国有线新闻网报道，普京做出上述宣布后，目击者称他们在基辅听到一系列爆炸声。在乌克兰首都基辅的记者也听到远处传来类似炮击的爆炸声。