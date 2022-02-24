中国驻乌使馆吁在乌中国人：勿恐慌 车身贴国旗

中国驻乌克兰大使馆今天（24日）发布声明，呼吁在乌克兰中国公民高度注意安全，思想上不要恐慌。

根据中国驻乌克兰大使馆微信公众号消息，大使馆在声明中称，从今天起，乌克兰局势急剧恶化，一些城市已经发生爆炸事件，军事行动已展开，安全风险上升。

声明称，乌克兰社会秩序混乱失控，特别是城里发生严重骚乱。大使馆提醒公民最好待在家里，以免在大街上行走成为被攻击的目标。如开车长途旅行，注意沿途是否可以加油，以免出现加油站关闭无法继续前行的情况。另外，声明也建议中国公民能在车身显眼处贴上中国国旗。

声明称，若出现危险情况，一定要保持冷静，一切以确保人身安全为首要并第一时间联系当地部门。

声明也建议中国公民与当地华侨华人协会、留学生会等保持联系，互相帮助；如遇断网、断电等情况，不要慌张，待通讯方式恢复后第一时间关注使馆通过各种方式，特别是微信公众号和官网发布的信息。密切关注事态发展，避免前往局势不稳地区。

大使馆在声明中呼吁中国公民思想上不要恐慌，并呼吁在乌中国企业以及有着在乌丰富工作和生活经历的华商和华侨，体现中国人互帮互助的精神，帮助其他经历少的其他同胞，尤其是留学生。

俄罗斯总统普京在当地时间今早决定授权军方展开针对乌克兰东部顿巴斯地区的特别行动，乌克兰各地的军事设施都遭到火箭炮的袭击。乌克兰外长库列巴称，普京对乌克兰发动了一场侵略性的全面战争。