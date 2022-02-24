中国宣布开放俄罗斯全境小麦进口

中国昨天（23日）发布公告，宣布开放俄罗斯全境小麦进口。

据中国海关总署网站消息，中国海关总署昨天发布《关于允许俄罗斯全境小麦进口的公告》，允许俄罗斯全境小麦进口。

公告明确，俄罗斯小麦，是指在俄罗斯联邦境内且未发生小麦矮腥黑穗病的地区种植的，仅限于加工用途的春小麦。

公告要求俄罗斯小麦应按照国际植物保护公约（IPPC）和相关国际标准，在小麦出口产区和储存场对检疫性有害生物实施监测，并提供小麦矮腥黑穗病年度监测结果，以降低检疫性有害生物随输华小麦传入中国的风险。

如发现小麦矮腥黑穗病菌，俄罗斯须立即通知中方并提供小麦矮腥黑穗病疫区的有关信息，同时暂停相关区域的小麦输华。

在小麦出口前和运输期间，俄罗斯须采取过筛清杂措施，以去除土壤、植物残体、危险性杂草种子及其他杂质。在储存和运输过程中，输华小麦不得与冬小麦或小麦矮腥黑穗病疫区小麦混合。

完成出口检疫后，俄罗斯须出示具符合国际植物检疫措施标准的植物检疫证书，并在附加声明中注明，“该批小麦符合俄罗斯小麦输华植物检疫要求议定书要求，不带小麦矮腥黑穗病菌”，同时标明来源产区、出口存放地点、出口存放企业名称等信息。

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京本月初在北京会晤并签署一系列合作文件，其中包括《中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦农业部关于俄罗斯输华小麦植物检疫要求议定书补充条款》。