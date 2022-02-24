中国发改委：预计煤炭价格会在当前水平上合理回落

中国国家发改委预计，今后一段时间，煤炭价格会在当前水平上合理回落。

据澎湃新闻报道，在发改委今天（24日）召开的介绍进一步完善煤炭市场价格形成机制有关情况新闻发布会上，发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗说，今后一段时间，预计煤炭价格会在当前水平上合理回落，有利于进一步稳定燃煤发电市场交易电价。

彭绍宗说，当前，煤炭生产和市场供应总体平稳，日产量稳定在1200万吨以上，电厂存煤处于历史高位，煤炭价格稳定具备坚实基础。完善煤炭市场价格形成机制政策的出台，向行业和市场释放了国家进一步加强煤炭市场价格调控监管的明确信号，有利于引导上下游尽快形成稳定的市场预期、遏制资本投机炒作，引导煤炭价格在当前水平上合理回落。

彭绍宗说，此次改革，不涉及电价机制调整，燃煤发电仍执行“基准价+上下浮动不超过20%”的市场化电价机制。除高耗能企业外，无论煤价如何变化，燃煤发电市场交易电价都不能突破上浮20%的限制，居民、农业电价与当前水平相比也不会有任何变化。同时，此次改革，明确了煤炭价格合理区间，与燃煤发电价格区间作了衔接。煤炭价格在合理区间运行时，煤炭、电力价格通过市场化方式有效传导，燃煤发电市场交易电价也不会突破上浮20%的限制。