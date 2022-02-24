乌克兰华人讲述开战后经历：民众或出逃或抢购

俄罗斯总统普京当地时间2月24日宣布在乌克兰东部顿巴斯地区发起“特别军事行动”，俄军据报已对乌克兰数个城市发动袭击，多名身在乌克兰首都基辅的华人说，基辅当天凌晨听到多次爆炸声，出城道路被向西逃的乌克兰人挤得水泄不通，超市、银行也挤满人。

据《环球时报》报道，乌克兰一家中资企业负责人李先生说，他24日早晨在窗口抽烟时突然听到四波巨大的轰炸声，后来基本平静，但仍能在空气中看到一些硝烟的痕迹，“综合俄罗斯媒体的新闻，我们猜想，也许是俄军把乌克兰的军事设施都炸掉了。希望不会再有进一步的爆炸或战斗。”

一名在基辅旅居十年的中国女士证实，她在当地时间凌晨大约4点被外面喧闹声惊醒，才知道是俄罗斯发起了军事行动，“我自己没有听到爆炸声，但我的邻居们都听到了”。

她说，自己不敢下楼，只在楼道和窗边看到附近的乌克兰人纷纷携家带口连夜逃离基辅，向西逃难。当地时间凌晨6点，自己楼下的车位已经完全空了，到了早晨7点，楼下马路的出城方向已被堵得水泄不通，空中回响着巨大的防空警报声。

这位女士说，“乌克兰人觉得去波兰方便，所以大家都在往西跑。当然也有没跑的，并不是因为不想跑，而是跑不动，比如我的邻居。”

据她介绍，对于当地华人来说，如果没有欧盟签证，跑也没用。她预备接下来几天在家闭门不出，“目前我这边的电、水、网等都还一切正常。超市里应该也还能解决基本的生活供应问题，因为乌克兰本地人跑了一大部分了。现在，外面只有两拨人，一拨出城跑路，一拨去超市抢购。”

在乌克兰波尔塔瓦州生活的戴先生说，当地到处挤兑，加油站、商超、银行全部挤满了人。

另有在基辅的华人说，24日早上天还刚亮，基辅的超市、银行前就已排起了长队，挤满了抢购生活必需品的居民。