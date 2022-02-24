中国外交部：俄罗斯独立自主实行外交战略

针对美国指中国利用对俄罗斯的影响，尝试共同创造一个“极度不自由”（profoundly illiberal）的新世界秩序，中国外交部回应称，相信俄罗斯不会高兴听到这样的说法，并强调俄罗斯是独立自主地制定并且实施自己的外交和战略。

美国务院发言人普莱斯于当地时间周三（23日）说，中国应该尊重国家主权和领土完整原则，并敦促俄罗斯在乌克兰问题上做出让步，但中俄关系发展方向令人担忧。中俄联合声明表明，中国尝试利用对俄罗斯的影响来达成两国创造世界秩序的目的。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹今天（24日）在例行新闻发布会上说，有关美国暗示俄罗斯有中国背后支持才行动，相信俄罗斯会很不高兴听到这种说法。

她说，俄罗斯是安理会的常任理事国，是独立自主的大国，俄方完全基于自身的判断和他们国家的利益，独立自主地制定并且实施自己的外交和战略。

华春莹强调，中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，同美国以意识形态划线、“搞小圈子”和集团政治，制造对抗和分裂不同。她表示，对于那种非友即敌的冷战思维以及“搞小圈子”的做法，中国不感兴趣，也无意效仿。

在谈到中俄联合声明时，华春莹称，中俄加强战略沟通协调，维护联合国在国际事务中发挥核心协调作用的国际体系，维护包括《联合国宪章》宗旨和原则在内的以国际法为基础的国际秩序，恰恰是负责任的表现，是在维护国际战略安全与稳定。