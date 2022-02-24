中国称中美将共同举办尼逊访华50周年纪念活动

中国外交部发言人华春莹今天（24日）说，中美双方将于近期共同举办一些尼逊访华暨中美《上海公报》签署50周年纪念活动，相关活动还在安排中。

中国外交部本月10日称，中美近期将举办一系列纪念活动，共同回顾历史、展望未来，但美国政府至今未对尼逊访华50周年发表任何评论。美国务院发言人普莱斯23日说，美方目前没有针对尼逊访华50周年发表声明的计划。

据澎湃新闻报道，华春莹今天在例行记者会回答相关问题时说，今年是中美《上海公报》签署50周年，美国务院发言人说“美方目前没有发声明的计划”，相关问题应该问美方。

华春莹说，昨天她和大家一起重温尼逊50年前访华期间，中美发表《上海公报》的主要内容，《上海公报》确定的一个中国原则，并连同尊重各国主权和领土完整，不侵犯别国，不干涉别国内政，平等互利，和平共处等原则一道构成了中美关系正常化以及两国建交的政治的基础。

华春莹说，美国的个别细节的确有些耐人寻味，美国方面的态度让记者们有些联想或猜测也可以理解。

她认为，在当前中美关系面临困难和挑战的今天，美国方面更有必要重温《上海公报》的精神和启示。

至于今年会有什么纪念活动，华春莹说，双方将于近期共同举办一些纪念活动，双方也都有一些代表和嘉宾参加，相关活动还在安排中。