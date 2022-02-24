中国外交部：不认同西方媒体称俄乌局势为俄“入侵”

针对乌克兰危机，中国外交部发言人华春莹今天（24日）称，中国正密切关注乌克兰局势，她并称，要基于事实来判断，不认同西方媒体称之为俄罗斯“入侵”。

综合路透社和澎湃新闻报道，华春莹今天在例行新闻发布会上说，“乌克兰局势发展到今天是我们不愿意看到的”，乌克兰问题有非常复杂的历史背景，希望各方做出共同努力，给和平一个机会，通过对话协商和谈判能够尽快把局势缓和下来，不要让局势进一步升级。

她强调，中国反对任何煽动战争的行为，也不会像美国给乌克兰提供大量的军事设施设备一样，主动向任何一方提供武器。针对中国是否会向俄罗斯提供军事设备或其他支持，她表示，相信俄罗斯作为一个有实力的大国，不需要中国或者其他国家为它提供。

另外，针对俄罗斯对乌克兰采取军事行动令全球能源形势紧张，中国是否会释放战略储备，华春莹说，各国应避免地区紧张影响全球能源安全，只有当局势稳定下来才能防范溢出效应。

她说，真正负责任的国家，都应该采取负责任的行为共同维护全球的能源安全，维护全球供应链产业链安全稳定，避免因为地区局势紧张，影响到国际能源市场的安全和稳定。

据日本共同社引述消息报道，日本正在考虑加入美国的行列，释放国家石油储备，为可能的乌克兰动荡做好准备。

俄罗斯总统普京在当地时间星期四（2月24日）早上决定授权军方对乌克兰东部顿巴斯地区展开特别行动，乌克兰各地的军事设施都遭到火箭炮的袭击。乌克兰外长库列巴称，普京对乌克兰发动了一场侵略性的全面战争。