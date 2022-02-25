朱立伦：台湾绝不能成为下一个乌克兰

乌克兰危机全面爆发，国民党主席朱立伦昨晚在面簿说，这个消息撼动全球，触目惊心，除了与国际社会共同谴责俄军破坏区域稳定的侵略行动、为乌克兰人民祈福，大家更要尽一切努力，避免台湾步上乌克兰的后尘，“台湾，绝不能成为下一个乌克兰！”

朱立伦说，首要教训，就是平时绝不能低估战争威胁。不过才几天前，乌克兰面对俄军陈兵边境，当地民调却显示，近八成民众不认为俄军会真的攻击。短短几天内局势急转直下，撕破许多人乐观评估，换成在基辅涌现仓皇出逃的长长车阵。

朱立伦表示，同样重要的，是国家安全绝不能假手他人。乌克兰即便是联合国成员国，当前政权也与欧美关系友好；但当俄军闪电入侵时，真正能在前线守土抵抗的还是乌克兰军。即便乌克兰总统、大使急切呼吁，各国对于是否派遣部队协防仍多踌躇。只有坚实的自主国防，全民捍卫国家的决心，永远是国家安全最重要的基础。

朱立伦说，台湾对乌克兰最能感同身受的，是彼此都身处在地缘强权对峙的枢纽，最需要的都是对国际局势的敏锐洞察，以及与各方保持交流对话、沉着平衡，避免任何躁进行动激化冲突的智慧。在面对地缘政治的军事侵略时，再如何义正辞严的道德谴责其实都显得苍白。

朱立伦强调，国民党的立场非常清楚：“捍卫中华民国，坚持民主自由，守护台湾人民的安全”。更希望两岸能够交流对话而不要交恶对抗，面对台湾安全，两岸和平才是真正的爱台湾。他最后呼吁大家一起努力捍卫中华民国，维护台海和平与民主自由。