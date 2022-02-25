阿里业绩受监管打击 低增长常态下调整重心

在中国互联网行业经受一年多来的整顿后，阿里巴巴将重新调整策略，把重心放到留住用户上面，而不是追求像过去几年那样激进地攫取市场份额。

据彭博社报道，阿里首席执行官张勇周四介绍了对这家中国电商巨头而言意义重大的重心调整，将把留住用户放到优先于并购的位置。该公司当天公布的财报显示，季度营收增速降至上市以来最低水平，凸显了互联网行业监管整顿对这家电商巨头业绩的冲击。

这一转变彰显了阿里巴巴日益认识到字节跳动、拼多多等新晋对手从阿里巴巴和京东等传统巨头那里吸引用户的速度之快。阿里巴巴周四在美国市场一度下跌8.84%。

张勇在电话会议上对分析师们说，阿里巴巴实质上已经获得了中国所有拥有购买力的消费者，今后重心将从获取新用户转向留住现有用户，以及单位用户营收的增长上面。

在阿里巴巴第三财季营收增长不到10%后，分析师Catherine Lim计算，截至3月财年的营收指引可能要修改成增长目标低于18%，先前目标是20%至23%。中国大陆消费者信心低迷，因新规使商业不确定性上升且楼市大幅降温，这可能导致1至3月营收同比增长不到6%。

监管整顿尚未结束。据彭博新闻社本周引述消息报道，中国监管机构在全国范围内要求大型国有企业和金融机构，对与蚂蚁集团有关的业务进行新一轮全面的摸底排查。为此，阿里巴巴日益将目光投向海外，其在东南亚的来赞达（Lazada）、在土耳其的Trendyol和在南亚的Daraz都已发展为旗下重要部门。阿里巴巴提出了把来赞达商品交易总额提高四倍至1000亿美元（1353.3亿新元）的长期目标。

但市场动荡给这些努力蒙上了阴影。在未能实现设想估值后，阿里巴巴最近暂停了来赞达的筹资计划。当被问及筹资前景及未来是否可能剥离来赞达时，张勇称对多种业务采取此类做法持开放态度。

阿里巴巴截至12月末三个季度的营收同比增长9.7%，远低于监管整顿开始前常见的40%以上的增速。净利润锐减74%至204亿元元人民币（43.65亿新元），此前其全球投资组合产生亏损。年活跃用户数增长4300万，达12.8亿，优于预期。云业务营收增长20%，慢于预期。

张勇称，尽管疫情又有抬头、中国宏观经济放缓和竞争加剧，但公司仍专注于围绕客户价值创造的长期能力建设。