中国地方债发行显著提速

尽管中国地方债开年首月发行节奏偏慢，但2月以来地方政府持续发力、发债进度显著加快。市场人士分析说，今年财政政策前置发力绝非一句空谈，基建增速回暖可期。

据彭博社报道，彭博汇编数据显示，今年前两个月新增地方债发行总额约9500亿元人民币（2033.59亿新元），其中新增专项债发行额逾7800亿元，两者均接近史上最快的2020年的发行节奏。

去年中央经济工作会议中有关“适度超前开展基础设施投资”等提法是近几年对财政政策最偏积极的表述。此前，财政部已提前下达今年新增地方政府债务限额1.79万亿元，市场对财政年初即加码刺激抱有较高期待。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏在采访中指出：“今年前两个月专项债发行速度是历史第二快，基本上可以看作是基建积极开工的信号。”今年稳增长的压力主要在上半年，预计地方债的发行也将主要集中在上半年。

彭博上月报道，中国据悉将把2022年专项债规模设在与去年同一水平。如果按部分分析师预计的新增一般债规模也与去年大致持平计算，今年新增地方债额度约4.47万亿元。这也意味着，目前全部新增地方债的发行额以及其中专项债的发行额都已超过了全年额度的21%。

渣打银行中国首席经济学家丁爽预计，今年二季度末或三季度初就有可能把全年的地方债额度发完。他称，去年有约2.5万亿财政资金闲置，叠加今年地方债提前发力，在财政资金的支持下，今年上半年基建就会提速。

对于合格项目缺失成为去年专项债发行拦路虎的问题，丁爽指出，今年是十四五规划的第二年，由于去年下半年开始财政部、发改委等部门就强调抓紧储备项目，预计今年不会出现项目荒。

他说，3月份可能会有一次降准，尤其是考虑到如果地方债密集加快发行，可能会对市场流动性产生一定影响，“货币政策也会提前发力，和财政政策相匹配。”