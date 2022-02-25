湖北省副省长曹广晶被查

据中央纪委国家监委网站昨晚发布的消息，湖北省副省长曹广晶涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

综合澎湃新闻和央视新闻报道，曹广晶在被查前一天还以湖北省领导的身份参加了湖北省委网络安全和信息化委员会召开的会议。

资料显示，今年58岁的曹广晶是山东邹平人，1991年6月加入中国共产党，1985年8月参加工作，天津大学建筑工程学院管理科学与工程专业在职研究生学历、管理学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中共十八届中央候补委员。

曹广晶曾任中国长江三峡工程开发总公司（2009年9月更名为中国长江三峡集团公司）副总经理、党组成员等职，2010年1月任中国长江三峡集团公司董事长、党组书记（2010年3月任国务院三峡建委副主任）。

2014年，曹广晶出任湖北省政府副省长。

落马前，曹广晶在副省长岗位上负责工业、交通运输、国有资产监管、省级投融资平台方面工作；协助负责安全生产和应急管理、消防救援工作。分管省经信厅、省交通运输厅、省政府国资委以及机械汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材行业协会秘书处；协助分管省应急厅。

今年开年以来，已有西藏自治区政府副主席张永泽，中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长王滨，广西自治区政府副主席刘宏武，四川省人大常委会副主任王铭晖，中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义，黑龙江省人大常委会副主任宋希斌，河北省人大常委会原副主任谢计来，中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理李国华以及湖北省副省长曹广晶九名中管干部被查。

