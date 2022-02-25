消息：援港方舱医院将由大陆医护人员接管营运

香港疫情肆虐，消息人士说，中央政府援建香港的方舱医院，将由大陆医护人员接管及营运。

据香港01报道，香港政府昨天（24日）公布，引用《紧急法》订立《紧急情况（豁免法定规定）（2019冠状病毒病）规例》，为政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括筹建医院及隔离设施等，提供法律基础，意味着大陆医护可在豁免注册下，在港参与抗疫工作，包括医治患者。消息人士透露，这次引用《紧急法》是铺垫，提供法律保障，相信大陆医护到香港可解决特区医疗资源、人手不足的情况。

中央援建香港的四处临时性社区隔离治疗设施（即方舱医院）近日已开工，分别在香港青衣、前新田购物城、元朗潭尾和洪水桥开工建设，全部投入使用后预计将为香港提供1.4万至1.7万个隔离单位，其中青衣方舱医院将于开工后约一周率先交付使用。此外，香港政府早前也委托中国建筑集团，分别在竹篙湾和启德用地增建共1万个社区隔离和治疗设施，加上落马洲河套区的方舱医院，香港隔离单位将大增。

消息指，“国家队”支援香港抗疫，起初主力协助提升检测能力，推动全民强检，但后来疫情形势恶化，确诊个案屡创新高，但隔离设施不足，也欠缺足够医护人手，因此中央援建多间方舱医院。消息人士形容，方舱医院将由大陆医护接管及营运，属行内经验丰富人士，可解决香港人手短缺问题，与港府医疗系统互补；万一不幸“中招”，患者也可获得优质护理。

行会成员、资深大律师汤家骅指，《规例》赋权政务司长决定来港人员，必须与抗疫工作相关，例如医护、建兴隔离设施的工程人员，当中未有限制来港人数。汤家骅指，《紧急法》效力一般是三个月，若有需要可延长。至于容许未注册医护来港诊治患者，会否引起政治反弹，他说政府要留意社会观感等问题。

立法会医疗卫生界议员林哲玄说，不知道政府引用《紧急法》来港支援抗疫的大陆医生，会否再按现行程序要经医委会审核注册，但估计如时间很急、人数较多，医委会未必能处理，这些医生的专业操守就不受医委会监管，相信政府到时需考虑相关的监管问题，例如他们在香港行医期间遇上民众投诉道德及专业操守问题，应由哪方面处理，“跟内地监管程序都没有问题，但要有机制去处理”。