中国87城房贷利率下调 个别城市一周内放款

中国多地房贷利率出现松动。87个城市的房贷利率下调，个别城市甚至一周内放出贷款。

据每日经济新闻报道，贝壳研究院2月监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.47%，二套利率为5.75%，均较上月回落9个基点。

据统计，房贷降息的城市范围扩大，2月103个城市中87城房贷主流利率环比下调，较上月增加28个，无利率提高的城市。包括一线城市在内的30个城市房贷利率随LPR下调5个基点。

北京、上海房贷利率自2020年年中以来首次环比下降。降息空间加大，本月首套、二套房贷利率均环比回调9个基点，为2019年以来单月下降的最大幅度。中山、呼和浩特、惠州首套主流利率下调幅度较大，达到30个基点。

中信银行北京某贷款专员告诉记者：“如果是新房首套贷款，目前最低利率能够降至5.15%，这也是刚刚执行不久的利率。”

对此，贝壳研究院首席市场分析师许小乐说：“1月五年期以上LPR下降是带动2月房贷降息的基础。2月按揭贷款利率下降空间加大，利率水平接近去年5月，放款周期加快到2020年三季度的状态，这是住房信贷环境宽松力度加大的表现，对于改善市场预期、加快市场成交将发挥更积极的作用。”

贝壳研究院报告显示：“目前103城平均放款周期不足40天，一线城市中，北京、广州、上海均较上月缩短，北京、广州较上月加快了一个月；杭州、武汉、南京、成都、无锡、嘉兴等二三线城市放款速度也加快了一个月以上。目前包括北京、深圳在内，近四成的城市放款周期不足一个月。”

唐山一名经纪人员告诉记者：“现在我经手的业务一般银行都能在一周之内放款，没有超过两周的。”

北京某经纪人也表示，新年之后明显能感觉到银行放款变快：“去年冬天放款还挺难的，现在来看要好一些了。”

各方数据来看，房地产整体市场止跌趋势明显。国家统计局数据显示，1月份整体房地产市场“销售价格环比降势减弱”。许小乐认为，房贷降息、放款加快将有效促进市场恢复，预计未来信贷环境保持宽松，加快市场量价修复。