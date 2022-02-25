超三成中国95后想去新一线城市工作

中国杭州、成都、重庆、武汉、西安、苏州、郑州、长沙、合肥等新一线城市近年加快崛起，从最想去新一线城市工作的职场人代际分布来看，95后占比均为最高，超过三成。

据第一财经报道，猎聘最新发布《2022新一线城市人才吸引力报告》（下称“报告”）显示，从2017至2021连续五年来中高端求职者投递一线和新一线城市的占比来看，一线城市呈下降趋势，从2017年的45.33%下降到2021年的36.87%；与此同时，新一线城市的投递占比则从31.52%上升到2021年的35.03%，越来越趋近于一线城市。这也说明，新一线城市对中高端人才的吸引力持续增强。

报告显示，同一时间段，应届生投递一线及新一线城市也呈现相似的趋势：即投递一线城市的占比明显下降，从2017年的49.58%下降到2021年的38.18%；应届生投递新一线城市的占比则从2017年的29.93%上升到2021年的35.70%。

从最想去新一线城市工作的职场人代际分布来看，95后（95-99年出生）占比均为最高，均超过3成。

新一线城市为何成为更多年轻人的选择？有多个因素，其中之一便是2017年开始，多个新一线城市打响“人才争夺战”，纷纷放宽落户门槛。总体上，相比一线城市尤其是北京、上海较高的落户门槛，新一线城市的落户门槛普遍要宽松很多，自2017年以来西安、杭州、成都等地户籍人口均出现激增。

户籍之外，近年来新一线城市经济快速发展提供了更多的就业机会，这是吸引人才的一大关键。中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞告诉第一财经记者，新一线城市还有比较大的发展空间，对人才有比较大的吸引力。一线城市作为一开始吸引人才的高地，原有的人才就比较密集，也存在一个效益外溢的问题，这也是中国经济版图的一个重要现象，是一个阶段性的必然现象。

专家分析，从中国经济发展阶段来说，一开始龙头城市不太多，但后来随着经济发展的深入，就需要有更多的中心城市崛起，促进空间合理分布，也可以承担一线城市的部分功能，对促进区域协调发展起到至关重要的作用，进而提升中国经济发展的整体竞争力。因而，新一线城市的崛起是发展的必然。

广东省体改研究会执行会长彭澎分析，近几年来，武汉、成都、重庆、长沙、合肥、郑州、西安等新一线城市，无论是经济发展还是人口集聚都十分迅速，收入与一线城市的差距越来越小。

从各类型城市来看，一线城市普遍生活节奏快，工作压力大，人才竞争激烈，房价高，生活压力大。而三四线城市虽然房价低、环境也好，生活压力小，但是就业机会少，发展空间受限。相比之下，新一线城市不仅拥有较多的就业机会，收入水平较高，人才到了新一线也容易找到匹配的工作，而且生活压力也没那么大。

同时，大多数新一线城市的教育、医疗等公共资源也十分雄厚。比如南京、武汉、西安的高教实力位居全国前五，超过了广州和深圳的水平。

贝壳研究院日前发布《2022返乡置业报告》显示，新一线城市备受追捧。在一线城市房价的挤出效应、新一线城市经济快速发展带动就业机会的增加、人才引进政策的推行及交通网络缩短了出行时长等诸多因素的叠加影响下，大城市“漂一族”回归新一线城市安居置业将是楼市新的增长需求点。